В Батуми президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита о европейской интеграции.

В Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по государственному языку.

Государственное бюро расследований по заявлению общественной организации возбудило уголовное дело по факту вынесения Кассационным админсудом в составе Верховного Суда решения о неправомерности указа президента, которым был уволен судья Конституционного Суда Александр Тупицкий.

Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Станция «Берестейская» киевского метрополитена была закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). Кроме того, вестибюль №1 станции «Академгородок» был закрыт на вход и выход по техническим причинам (также попадание воды в кассовый зал станции).

Из-за значительных осадков на проспекте Победы было перекрыто движение в направлении на выезд из Киева.

В правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7700 грн - сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Позже в Министерстве финансов опровергли информацию о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7700 грн в 2022 году.

Служба безопасности Украины задержала двух своих сотрудников за нападение на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье.

Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, осужденные в Грузии к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, помилованы и освобождены, сообщил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Украинский военнослужащий, пострадавший в результате обстрела в четверг, 15 июля, скончался в больнице.

19 июля в 7:38 в Голосеевском районе на ул. Пироговский путь, 154 на территории транспортной компании в отдельно стоящем одноэтажном складском помещении произошел пожар.

За сутки 18 июля 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении трем лицам по факту приготовления к совершению тяжкого преступления и причинение по заказу умышленного тяжкого телесного повреждения заместителю председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 УК Украины).