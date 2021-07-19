В правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7700 грн - сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.

Об этом в эфире «24 канала» рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Экономическая правда.

«Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции + 2% - то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей.

Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума...», - сказал министр.

По его словам, предполагается также рост пенсионных выплат.

«Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022 - 2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть», - резюмировал он.

С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум: от его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросли пособия по безработице.

Размер пособия по безработице - четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, с 1 июля - это 2379 грн.

При этом, максимальный размер пособия по безработице составит 9516 грн, ранее он составлял 9080 грн.

Напомним, Кабинет Министров принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

В частности, в бюджетную декларацию заложили такие показатели:

реальный ВВП: рост на 3,8%, 4,7% и 5% в 2023-2025 годах;

инфляция: 6,2%, 5,3% и 5%;

обменный курс гривни к доллару в среднем за год: 28,6 грн, 28,8 грн и 29,2 грн;

уменьшение дефицита госбюджета: 3,5% от ВВП, 3% ВВП и 2,7% ВВП (факт 2020 года - 5,2% ВВП, прогноз на 2021 - 5,5% ВВП)

предельный объем госдолга на конец года: не более 51% ВВП, 49% ВВП и 47% ВВП (факт 2020 года - 53,9% ВВП, уточненный прогноз на 2021 - 56,9% ВВП)

прожиточный минимум в месяц: постепенный рост до 7665 грн с 01.01.2024 года.