Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, осужденные в Грузии к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, помилованы и освобождены, сообщил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Грузинский узурпаторский режим сегодня в 7 утра был вынужден помиловать украинских моряков Дьяченко и Хомича, также как украинца по происхождению, но грузина по паспорту, Михаила Батурина, бывшего офицера Службы государственной охраны Грузии», - написал он в Facebook.

Саакашвили утверждает, что «этот вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского, который проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду».

«Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти.

По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Киеве, только после этого дав добро на вылет», - пишет Саакашвили.

«Поэтому сегодня в 7:00 они вынуждены были отпустить двух украинцев и грузина, которых только три дня назад приговорили к четырехлетнему заключению по абсолютно сфабрикованному обвинению в нарушении государственной границы», - добавил он.

Политик отмечает принципиальность украинских моряков, «которым несколько дней назад предлагали помилование, и они от него отказались, заявив, что не бросят своего грузинского друга».

Кроме того, украинцы сказали, что отказываются покидать Грузию рейсовым самолетом, а подготовят свою лодку и на ней поплывут обратно в Одессу.

Как сообщал ForUm, 14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Они якобы совершили преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии. Украинцы были приговорены к 4 годам лишения свободы.