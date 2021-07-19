Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении трем лицам по факту приготовления к совершению тяжкого преступления и причинение по заказу умышленного тяжкого телесного повреждения заместителю председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 УК Украины), информирует Офис генпрокурора.

По данным следствия, в начале апреля 2021 трое мужчин с целью нанесения тяжких телесных повреждений заместителю председателя «АРМА» нашли исполнителя, которому за денежное вознаграждение предложили совершить преступление, но не убивать его, а только нанести тяжкие телесные повреждения.

Для успешного выполнения заказа организаторы предоставили исполнителю всю необходимую информацию о потерпевшем – образе жизни, адрес проживания, место работы, транспортных средствах, графике и маршруте движения, а также другую персональную информацию. Также исполнителю было выплачено аванс в сумме 10 тыс. долларов, остальные средства он должен был получить после совершения нападения.

В ходе контроля за совершением преступления исполнитель совершил имитацию двух выстрелов в потерпевшего, после чего сообщил организаторам о выполнении заказа.

Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства подозреваемых в Киеве и Одессе с целью отыскания и изъятия доказательств их причастности к противоправной деятельности.

В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления.

4 июня в АРМА сообщили, что утром 2 июня у собственного дома было совершено нападение на их зампредседателя Павленко, угрозы его жизни нет. По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести.