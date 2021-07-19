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В Батуми президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита о европейской интеграции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС», - говорится в тексте документа.

Декларация определяет, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом.

«Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз», - сказано в декларации.

Также отмечается готовность стран сотрудничать с ЕС в сфере общей политики безопасности и обороны, в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости, борьбы с дезинформацией, развития платформ сотрудничества с соответствующими ведомствами и службами ЕС.
ForUm

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