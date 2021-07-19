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За сутки 18 июля 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 307 человек;
  • летальных случаев - 5;
  • выздоровели - 187 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 9587 человек,
  • методом ИФА - 1613 человек,
  • экспресс-тестами - 5770 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2244677 человек;
  • выздоровели - 2181385 человек;
  • летальных случаев - 52 731;
  • проведено ПЦР-тестов - 11161068.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
ForUm

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