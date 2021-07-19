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В Министерстве финансов опровергли информацию о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7700 грн в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает УНИАН.

«В 2024 году предусматривается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год», - говорится в сообщении.

Пресс-служба Минфина сообщает, что Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине с нынешних 6000 гривен до:

с 1 января 2022 года - 6500 гривен;

с 1 октября 2022 года - 6700 гривен;

с 1 января 2023 года - 7176 гривен;

с 1 января 2024 года - 7665 гривен.

Также планируется постепенное увеличение среднемесячной зарплаты с нынешних 15 тысяч гривен до:

в 2022 году - 15 258 гривен;

в 2023 году - 17 159 гривен; 

в 2024 году - 19 063 гривен.

Согласно принятой Бюджетной декларации, в 2024 году в переводе на евро минимальная зарплата в Украине будет составлять 230 евро, а средняя – 575 евро.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7700 грн - сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.
ForUm

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