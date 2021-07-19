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Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму, сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор».

Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке – всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.

К работе задействована специальная техника - гидромонитора, гидроэлеваторы, мотопомпы.

Техника гидротехнических служб коммунальных предприятий, подчиненных КК «Киевавтодор», выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня.

Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали стоки.

Техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро «Черниговская», на развязке возле станции метро «Левобережная», на ул. Брожки, у тоннеля на ул. О. Телиги. Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. За 30 минут выпало 18 мм осадков 5 мощных насосов в туннеле на ул. О. Телиги не справились со стихией.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, Площади Героев Бреста, тоннеле на ул. О. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, ул. Победы и др.

Специалисты КК «Киевавтодор» постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение проблемных мест.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК «Киевавтодор» по тел .: 284-74-19.
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