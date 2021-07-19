В Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по государственному языку.

Экзамен, регистрация на который стартовала 16 июля, начался в 9:30, сообщает Укринформ.

Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три испытательные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком будет 15 календарных дней.

На сегодняшний день испытательные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Напомним, с 16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Экзаменационная работа будет состоять из четырех частей: «Культура речи» (24 тестовые задания), «Чтение» (20 тестовых заданий), «Письмо» (1 задания открытого типа), «Говорение» (2 задания открытого типа).