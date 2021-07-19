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19 июля в 7:38 в Голосеевском районе на ул. Пироговский путь, 154 на территории транспортной компании в отдельно стоящем одноэтажном складском здании возник пожар, сообщает ГосЧС Киева.

В результате пожара частично разрушена кровля и фасадная стена склада, угроза дальнейшего разрушения кровли.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В 08:45 пожар локализован на площади 1 тыс. 200 м кв.

К тушению пожара привлечены 45 человек и 11 ед. техники ГосЧС. Сейчас идет локализация пожара.
ForUm

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