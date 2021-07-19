Станция «Берестейская» киевского метрополитена закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты, сообщила пресс-служба предприятия.
Кроме того, вестибюль №1 станции «Академгородок» закрыт на вход и выход по техническим причинам (также попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.
Об открытии станций будет сообщено дополнительно.
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