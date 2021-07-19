Государственное бюро расследований по заявлению общественной организации возбудило уголовное дело по факту вынесения Кассационным админсудом в составе Верховного Суда решения о неправомерности указа президента, которым был уволен судья Конституционного Суда Александр Тупицкий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство о злоупотреблении властью судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда», - сообщили в ведомстве.

В частности, 15 июля в ГБР поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в ЕРДР о злоупотреблении властью судьями в связи с отменой указа Президента №124/2021, согласно которому был отменен указ от 14.05.2013 года №256 «О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины».

Главное следственное управление ГБР внесло сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщал ForUm, 14 июля Кассационный суд в составе Верховного Суда признал незаконным указ Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда.

В ВС обосновали свое решение тем, что президент не имеет полномочий увольнять судью Конституционного Суда.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. 26 февраля своим указом президент продлил отстранение Тупицкого еще на один месяц.

Тупицкий обжаловал в ВС указы о своем отстранении от должности.

27 марта президент отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.