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В Киеве сильный ливень затопил проспект Победы, движение транспорта по нему было перекрыто, сообщает патрульная полиция столицы.

«Из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрыто движение в направлении на выезд из Киева», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что резервное движение осуществляется через улицу Василенко.

Позже было опубликовано сообщение, что движение уже восстановлено.

Напомним, Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Станция «Берестейская» киевского метрополитена была закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). Кроме того, вестибюль №1 станции «Академгородок» был закрыт на вход и выход по техническим причинам (также попадание воды в кассовый зал станции). 
ForUm

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