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Служба безопасности Украины задержала двух своих сотрудников за нападение на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«СБУ установила причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине, и передала их органам следствия.

На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», - говорится в сообщении.

СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилий, заверили в ведомстве.

В ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что нападавшие на пограничников после нападения скрылись вглубь территории Украины.
ForUm

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