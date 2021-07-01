В Центре общественного здоровья заявляют, что это лишь вопрос времени, – когда штамм коронавируса «Дельта»появится в Украине в полном масштабе.

Как передает УНИАН, об этом заведующая отделом организации эпидемнадзора Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко сказала на пресс-конференции.

По ее словам, штамм «Дельта» уже циркулирует во многих странах мира – по данным Всемирной организации здоровья, это более 85 стран.

«И когда он дойдет до Украины в полном масштабе – это вопрос времени. Ожидается, что до конца лета он будет циркулировать полностью на территории стран Европы», - сказала Кошалко.

«Противоэпидемических мер, специфичных к штамму «Дельта», не существует. Это такой же вирус SARS-CoV-2, как «Альфа», «Бета» и «Гамма», поэтому меры те же: носить маски, придерживаться физической дистанции не менее 1,5 м и правил личной гигиены (не надо забывать мыть руки, обрабатывать их антисептическими средствами), и однозначно вакцинироваться», - подчеркнула она.

По словам специалиста, имеющиеся вакцины от коронавируса, по результатам исследований британских ученых, действенны и против штамма «Дельта». Эффективность имеющейся вакцины немного меньше, чем для штамма «Альфа», но вакцина «однозначно защищает».

В то же время в ЦОС в ближайшее время не ожидают подъема заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине.

«По состоянию на сегодня у нас регистрируется стабильное снижение показателей заболеваемости COVID-19... и в ближайшее время подъема заболеваемости мы не ожидаем», - отметила Оксана Кошалко.

Она добавила, что фиксируется снижение не только случаев заболеваемости, но и смертности. По ее словам, в летний период риск заболеть снижается, однако не стоит забывать о противоэпидемических мерах.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня стало известно, что в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса »Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2.