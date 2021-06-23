Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По его словам, для уменьшения риска распространения штамма «Дельта» в Украине на сегодняшнем заседании правительства уже поддержали внедрение ряда мероприятий. Так, гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). Указанная норма начнет действовать с 25 июня 2021.

«До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма «Дельта» в Украине», - подытожил главный государственный санитарный врач.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса «Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».