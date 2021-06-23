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В Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса «Дельта».

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ТСН, передает УНИАН.

Речь идет о 66-летней матери и 16-летнем ребенке, которые вернулись из России. В Украине им провели тестирование, а собранные материалы направили во Всемирную организацию здравоохранения.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», – ответил Данилов.

Сейчас они госпитализированы в Александровскую больницу в Киеве. Их состояние стабильное.

Напомним, Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручили подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».
ForUm

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