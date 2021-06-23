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В связи со стремительным распространением нового агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта», с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Так, внешнеполитическое ведомство до полной стабилизации эпидемической ситуации не рекомендует посещать Индию, Великобританию, Португалию и РФ.

Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину.

Напомним, Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручили подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».

В Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса «Дельта».
ForUm

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