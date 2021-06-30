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Российские истребители создали опасную ситуацию у фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море, когда он находился вблизи Крыма.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Нидерландов.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 июня, когда корабль находился в международных водах к юго-востоку от побережья оккупированного Крыма.

«Самолеты неоднократно преследовали Evertsen примерно между 15:30 и 20:30 по местному времени. Они осуществляли опасно низкие полеты, симулируя атаки на корабль. Истребители были вооружены бомбами и ракетами «воздух-земля», предназначенными для стрельбы по цели с воздуха», - говорится в заявлении.

Минобороны Нидерландов приводит слова капитана фрегата, который назвал такие действия российских военных безответственными и опасными.

Evertsen находился в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никакой причины. Несмотря на это, опасное сопровождение длилось несколько часов. Это было безответственная и опасное поведение на море», - сказал он.

Фрегат Evertsen входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море с британским эсминцем HMS Defender. Корабли проводят учения с союзниками из региона и посещают некоторые порты.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня в минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

В то же время Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.
ForUm

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