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Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент, сообщили в минобороны России.

«Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», - заявили в военном ведомстве, передает Интерфакс.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) «Дефендер», заявили российские военные.

«В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», - заявили в РФ.

Напомним, Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по Североатлантическому альянсу отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений в Черном море.
ForUm

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