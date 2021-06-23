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Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Соответствующее заявление было обнародовано в Twitter британского Минобороны в среду после обеда, пишет «Европейская правда».

Предупредительный выстрел по HMS Defender не проводился. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», - говорится в заявлении.

«Мы считаем, что россияне проводили учения с артиллерийскими стрельбами в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Ни одного выстрела в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути сбрасывались бомбы», - добавили в британском министерстве.

Как ранее сообщал ForUm, в минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.
ForUm

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