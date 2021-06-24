В Великобритании показали видео с эсминца HMS Defender, который преследовали российские корабли и самолеты в Черном море во время прохождения вблизи Севастополя.

Как сообщает «Европейская правда», видео опубликовало ВВС, корреспондент которого находился на борту британского эсминца.

На видео, в частности, можно увидеть, как патрульные катера РФ идут рядом с эсминцем, а также предупреждают его об открытии огня, если британцы не изменят курс.

«Если вы не измените курс, я открою огонь», - звучит в эфире с российского катера.

На видео также слышен звук выстрелов, но они звучат далеко от британского эсминца.

Корреспондент ВВС также сообщил, что во время прохождения мимо Крыма вблизи эсминца было около 20 военных самолетов РФ, некоторые из них пролетали очень низко над кораблем. На кадрах можно увидеть, в частности, бомбардировщики Су-24М.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня в минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

В то же время Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.