также в разделеОбщество
В Украине объявили штормовое предупреждение 6
Ляшко рассказал, что поможет уберечься от штамма «Дельта» 35
Ученые объяснили, чем опасен штамм коронавируса «Дельта» 59
ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать от COVID-19 детей 12
Украина занимает 16-е место в мире по числу случаев COVID-19 15
В Польше украинец пытался отбиться от полицейских огнетушителем 16
В Украине зафиксировано 937 новых случаев COVID-19 13
23 июня. Картина дня 20
Киркорова внесли в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности 303
В СНБО выступили за совершенствование протоколов лечения COVID-19 40
В Украине стартовал четвертый этап COVID-вакцинации 19
Прибывающих из Индии, Британии, Португалии и РФ обяжут сдавать COVID-тест 37
В Украину разрешили ввозить без НДС оборудование для определения COVID-штаммов 11
Гостуризма считает оптимистичными перспективы туристического сезона в Украине 13
МВД: Telegram игнорирует запросы украинской полиции 17
Украинцам не советуют ездить в РФ и еще 3 страны, где наблюдается вспышка штамма «Дельта» 44
Шкарлет: 40% школ уже готовы вводить новые нормы питания 14
Украина разорвала соглашение с СНГ в сфере туризма 15

В Великобритании показали видео с эсминца HMS Defender, который преследовали российские корабли и самолеты в Черном море во время прохождения вблизи Севастополя.

Как сообщает «Европейская правда», видео опубликовало ВВС, корреспондент которого находился на борту британского эсминца.

На видео, в частности, можно увидеть, как патрульные катера РФ идут рядом с эсминцем, а также предупреждают его об открытии огня, если британцы не изменят курс.

«Если вы не измените курс, я открою огонь», - звучит в эфире с российского катера.

На видео также слышен звук выстрелов, но они звучат далеко от британского эсминца.

Корреспондент ВВС также сообщил, что во время прохождения мимо Крыма вблизи эсминца было около 20 военных самолетов РФ, некоторые из них пролетали очень низко над кораблем. На кадрах можно увидеть, в частности, бомбардировщики Су-24М.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня в минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

В то же время Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

361
Теги