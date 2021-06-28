Представителям террористических организаций и страны-агрессора России запрещено приобретать украинскую землю, продажа которой стартует 1 июля. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Законодательством предусмотрена защита от возможных попыток приобрести украинскую землю со стороны представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также россиян.

«В законе есть ограничители — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это мониторить. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — сказал Высоцкий.

Законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

«Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, которые живут на нашей территории — украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль — откуда деньги. Это надо будет всё легализировать. Нельзя покупать за наличку. А если оплатили всё официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли», — сообщил замминистра.

Высоцкий отметил, что попытки незаконного приобретения земли предвидятся. Но за счёт открытых реестров, такие факты могут отслеживать не только правоохранители, но и сами украинцы.

«Это предвидится. Мы будем следить. Более того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помогать. Если кто-то увидел, что где-то там нарушение, что-то не так, можно сразу обратиться», — сообщил замминистра.

Напомним, в ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент.

30 апреля 2020 года закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

24 мая документ подписал президент.