Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №2178-10 проголосовали 259 народных депутатов.

Законом статьи 130 и 131 Земельного кодекса Украины изложены в новой редакции.

Согласно новой редакции статьи 130 приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут:

а) граждане Украины;

б) юридические лица Украины, которые созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины;

в) территориальные общины;

г) государство.

Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками только в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога. Такие земельные участки должны быть отчуждены банками на земельных торгах в течение двух лет со дня приобретения права собственности.

Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (складочном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном (складочном) капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения. Этот абзац теряет силу при условии и со дня одобрения на референдуме решения, указанного в абзаце восьмом части первой настоящей статьи.

Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, созданными и зарегистрированными по законодательству Украины, участниками (учредителями) или конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, может осуществляться со дня и при условии одобрения этого на референдуме.

При любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме решения, указанного в абзаце восьмом части первой настоящей статьи, запрещается приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения:

1) юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины - на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, земельные участки сельскохозяйственного назначения, выделенные в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), и которые расположены ближе 50 километров от государственной границы Украины (кроме государственной границы Украины, которая проходит по морю);

2) юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;

3) лицами, принадлежащими или котрые принадлежали к террористическим организациям;

4) юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются иностранные государства;

5) юридическими лицами, у которых невозможно установить бенефициарного собственника (контроллера);

6) юридическими лицами, бенефициарные владельцы (контроллеры) которых зарегистрированы в оффшорных зонах, отнесенных в перечень оффшорных зон Кабинетом Министров Украины;

7) физическими и юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях» в виде запрета на заключение сделок по приобретению в собственность земельных участков, а также связанными с ними лицами;

8) юридическими лицами, созданным по законодательству Украины, находящихся под контролем физических и юридических лиц, зарегистрированных в государствах, включенных Международной группой по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Законом также дополнен раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса пунктом 141 следующего содержания:

«Запрещается отчуждение земельных долей (паев), земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, отчуждение и изменение целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения частной собственности, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя, кроме передачи их по наследству. Соглашения (в том числе доверенности), заключенные во время действия запрета на куплю-продажу или отчуждение другим способом земельных участков и земельных долей (паев), определенных этим пунктом, в части их купли-продажи, и другим способом отчуждения, а так же в части передачи прав на отчуждение этих земельных участков и земельных долей (паев) на будущее, являются недействительными с момента их заключения (удостоверения)».

Законом установлено, что до 1 января 2024:

а) граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га. Указанное ограничение не распространяется на земельные участки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу этого абзаца;

б) запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юридических лиц земельных участков, находящихся в частной собственности и которые отнесены к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме перехода к банкам права собственности на земельные участки в качестве предмета залога, передачи земельных участков по наследству, обмена (мены) в соответствии с частью второй статьи 371 настоящего Кодекса земельного участка на другой земельный участок с одинаковой нормативной денежной оценкой или разница между нормативной денежной оценкой которых составляет не более 10 процентов и отчуждение земельных участков для общественных нужд. Соглашения (в том числе доверенности), заключенные во время действия запрета на куплю-продажу или иным способом отчуждение земельных участков и земельных долей (паев), установленной настоящим подпунктом, в части их купли-продажи и иным способом отчуждения в пользу юридических лиц, а так же в части передачи прав на отчуждение этих земельных участков и земельных долей (паев) в пользу юридических лиц на будущее (в том числе заключение предварительных договоров) являются недействительными с момента их заключения (удостоверения)».

Согласно Закону, «до 1 января 2030 цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки».

Законом установлено, что «программное обеспечение Государственного земельного кадастра обеспечивает информационное взаимодействие между Государственным земельным кадастром, Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований с целью получения информации об общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности физического лица, а также юридических лиц, участником (акционером, членом) которых она есть».

Соответствующие изменения внесены в статью 30 Закона Украины «О Государственном земельном кадастре».

Закон вступает в силу с 1 июля 2021, кроме пункта 2 настоящего раздела, который вступает в силу со дня опубликования настоящего Закона.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.