Министерство иностранных дел Украины обсудило с послами Франции и Германии ситуацию, сложившуюся вокруг инициативы Парижа и Берлина о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз.

Главы министерств иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии 24 июня презентовали в Европейском Союзе формат «Ассоциированного трио».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации.

Лидеры Европейского Союза приняли решение продлить еще на полгода действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Кабинет Министров Украины внес изменения в карантинные нормы для противодействия распространению штамма коронавируса «Дельта».

Лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, касающееся срыва спецоперации по «вагнеровцам», усилило необходимость создания временной следственной комиссии парламента для непредвзятого расследования этого дела, считает секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция «Голос») Роман Костенко.

В присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 25 июня состоялось заключение Соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития системного проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления» на сумму 350 млн долл. США.

Задержанный в Беларуси оппозиционер, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич переведен под домашний арест.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» повысила цену газа для населения в рамках тарифного плана «Месячный» в июле до 13,13 грн/куб. м.

Министерство культуры и информационной политики Украины в последнее время не получало представления от Службы безопасности Украины относительно внесения российского исполнителя Василия Вакуленко (творческий псевдоним «Баста») в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

С 25 июня 2021 въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным.

Президент Украины Владимир Зеленский не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах. Его главными «соперниками» остаются бедность граждан, война на Донбассе и плохая инфраструктура.

За сутки 24 июня 2021 в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

После нескольких дней жары во Львове, пришел ливень и гроза с градом. Непогода длилась не долго, но успела натворить бед. В городе повалены деревья, несколько улиц остались без света, а электротранспорт остановился.