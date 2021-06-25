также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики совершили 14 обстрелов, ранен военный 8
На Луганщине возле пассажирской остановки нашли схрон боеприпасов 14
Нашли тело мужчины, пропавшего на Киевском море 4 дня назад 17
С начала лета в Украине утонули 126 человек 10
Оккупанты на Донбассе резко увеличили число обстрелов 13
Минобороны Великобритании опровергло обстрел своего эсминца войсками РФ 42
Под завалами грунта на берегу моря на Одесчине погибших не нашли 17
Российские военные открыли огонь по британскому эсминцу в Черном море 123
Найдено тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка 17
Боевики увеличили число обстрелов на Донбассе 10
В Украине подтвердили 835 новых случаев COVID-19 11
В Тернополе работников засыпало землей, один погиб 9
На Одесчине у базы отдыха произошел оползень, под обвалом могут быть люди 32
Взрывом в Белогородке прикрывали жестокое убийство: у мужчины вырезано сердце 46
В Ялте из-за потопа горы мусора оказались в море 50
За выходные в Украине утонули 40 человек 16
Вчера оккупанты на Донбассе 14 раз нарушили перемирие 10
В Николаевской области в масштабном ДТП погибли 2 человека 13

За сутки 24 июня 2021 в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 489 человек;
  • летальных случаев - 53;
  • выздоровели - 2405 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 19481 человека,
  • методом ИФА - 9160 человек,
  • экспресс-тестами - 17079 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2232790 человек;
  • выздоровели - 2160137 человек;
  • летальных случаев - 52 234;
  • проведено ПЦР-тестов - 10759153.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги