За сутки 24 июня 2021 в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 489 человек;
- летальных случаев - 53;
- выздоровели - 2405 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 19481 человека,
- методом ИФА - 9160 человек,
- экспресс-тестами - 17079 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2232790 человек;
- выздоровели - 2160137 человек;
- летальных случаев - 52 234;
- проведено ПЦР-тестов - 10759153.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
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