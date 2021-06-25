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Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» повысила цену газа для населения в рамках тарифного плана «Месячный» в июле до 13,13 грн/куб. м, сообщает пресс-служба компании.

При этом клиенты ГК «Нафтогаз Украины» в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» имеют цену на газ в размере 7,96 грн/куб. м.

Подключение к тарифному плану «Месячный» происходит только по желанию клиента. По умолчанию все клиенты ГК «Нафтогаз Украины» обслуживаются по годовому тарифным планом «Фиксированный»

Напомним, Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», учитывая текущую ситуацию на рынке, повысила цену газа для населения в рамках тарифного плана «Месячный» в июне до 11,94 грн/куб. м.
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