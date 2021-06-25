С 25 июня 2021 въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным, сообщила пресс-служба Посольства.

«Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным», - говорится в сообщении.

Ослабление ограничений не касается въезда из стран, относящихся к зоне распространения различных штаммов коронавируса. Въезд в Германию из этих стран все еще невозможен.

Для въезда необходимо предоставить цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

Этот документ должен содержать следующую информацию: персональные данные вакцинированного лица (фамилия, имя и дата рождения); дата вакцинации, количество вакцин; название вакцины; название заболевания, от которого была сделана прививка; информация, указывающая ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например официальный символ или название лица/организации.