Во исполнение поручения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Министерство иностранных дел Украины были приглашены послы Германии и Франции в Украине для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС-РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей.

В ответ главы иностранных дипмиссий отметили, что это была только идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня. Указанное предложение в конечном итоге не было поддержано.

Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины, продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их направлением.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС. Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

В то же время лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.