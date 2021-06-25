Заявление президента Украины Владимира Зеленского, касающееся срыва спецоперации по «вагнеровцам», усилило необходимость создания временной следственной комиссии парламента для непредвзятого расследования этого дела, считает секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция «Голос») Роман Костенко.

«Вчера Владимир Зеленский сказал, что операция по вагнеровцам таки была. Этот его ответ прямо противоположный всем предыдущим заявлениям Офиса президента. И он только усилил необходимость создания ВСК по этому делу и беспристрастного расследования», - приводит его словам пресс-служба партии.

«Еще год назад мы заявили, что эта спецоперация была, но власти до сих пор скрывали правду. Руководитель ОП даже отрицал это. А теперь лично президент подтверждает существование такой операции. Такое ощущение, якобы факт проведения спецоперации пришлось признать через общественный резонанс. До этого просто подметали следы своего провала», - комментирует нардеп «Голоса».

Сейчас в Офисе хотят переложить всю ответственность за проведение этой спецоперации на международных партнеров, отмечает Костенко. Однако по правилам спецслужб и элементарной дипломатии так не делается. По сути, людей, которые хотели помочь Украине задержать наших врагов, сейчас обвиняют в том, что они хотели нас использовать для этой спецоперации, отмечает он.

«Члены ЧВК «Вагнер» в первую очередь были нужны нам, поскольку они воевали против нашей страны, а не наших партнеров, которых обвиняют в ОП. Задержание вагнеровцев было бы весомым доказательством военного присутствия вооруженных сил России на Донбассе», - говорит Костенко.

Из интервью Зеленского не совсем понятно, когда именно он звонил Александру Лукашенко. После того как «вагнеровцев» задержали, или перед этим, передавая соответствующую информацию? А это важно знать, уверен депутат.

Для того чтобы снизить градус напряжения и оправдать свои действия президент привел пример тяжелых последствий и изоляции для Беларуси после посадки самолета с оппозиционером Протасевичем. Однако здесь получается путаница. Это совсем другие вещи. Одно дело - посадить самолет, на борту которого террористы и экипаж, и страны знают о сделке. Другое - угнать самолет, чтобы задержать оппозиционера.

«Однако теперь власти придется отвечать на вопросы, вытекающие из этого заявления. Расследование необходимо провести срочно. Однако созданная «слугами народа» ВСК до сих пор не начала работу, а депутатов из оппозиционных политических сил в ее состав так и не включили, хотя обещали это сделать и в первую очередь расследовать именно срыв этой спецоперации. Теперь нужно снова начинать борьбу за правду», - резюмирует Костенко.

Как сообщал ForUm, Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции по захвату «вагнеровцев», назвав идею такой операции «идеей других стран».

Он отметил, что в последний раз общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. «Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях», - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что «не подведет» и «разберется». «Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и это был последний наш разговор», - отметил Зеленский.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа 2020 года ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.