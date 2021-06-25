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Главы министерств иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии 24 июня презентовали в Европейском Союзе формат «Ассоциированного трио», сообщила пресс-служба МИД.

Визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, его грузинского и молдавского коллег Давида Залкалиани и Аурелиу Чокой имел целью переговоры с представителями ЕС «относительно приоритетов вновь трехстороннего формата усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции - «Ассоциированного трио».

Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии провели встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Жосепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи и депутатами Европейского парламента.

Во время встречи министры представили совместное стратегическое видение дальнейшего развития Восточного партнерства и Ассоциированного Трио. Кулеба, Залкалиани и Чокой определили приоритетные сферы для усиления сотрудничества с ЕС для развития отношений особого партнерства между ЕС и государствами Восточного партнерства, которые заключили соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также для укрепления устойчивости и безопасности в регионе.

В контексте обсуждения угроз безопасности в регионе и дискуссии лидеров ЕС относительно будущего отношений с Россией глава МИД Украины подчеркнул, что приостановление диалога высокого уровня между ЕС и Россией является частью европейской санкционной политики. По его словам, инициативы восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будут опасным отклонением от санкционной политики ЕС.

Справка: Ассоциированное Трио – трехсторонний формат усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции, который был основан 17 мая 2021 во время совместного визита глав внешнеполитических ведомств Молдовы и Грузии в Украине.

Министры иностранных дел подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерствами иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы, определяющий общие позиции трех государств по стремлениям получить статус полноценного члена Европейского Союза, интегрироваться во Внутренний рынок ЕС, развивать сферы секторальной взаимодействия и преодолевать общие вызовы.
ForUm

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