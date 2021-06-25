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Лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

«Я бы хотела сделать смелый шаг. Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров», - сказала канцлер Германии Ангелы Меркель.

Как отмечает издание, это предложение была изъято из окончательного коммюнике после переговоров, заявила Меркель, покидая место проведения саммита в Брюсселе.

ЕС не проводил переговоров на высшем уровне с Путиным с момента аннексии Крыма.

Предложение Франции и Германии также публично раскритиковал Марк Рютте из Нидерландов, который заявил журналистам, что не будет посещать никаких переговоров с Путиным.

Румынский президент Клаус Иоаннис заявил, что пока рано говорить о саммите с Россией, а представитель Эстонии Кая Каллас отметила, что с удивлением обнаружила, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.  Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным. Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».
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