После нескольких дней жары во Львове, пришел ливень и гроза с градом. Непогода длилась не долго, но успела натворить бед. В городе повалены деревья, несколько улиц остались без света, а электротранспорт остановился, сообщает УНИАН.
Ураган накрыл не только центр, но и окрестности города. В управлении ГСЧС пока не готовы сообщить, сколько деревьев упали.
«Пока собираем вызовы. Подсчет упавших деревьев - это прерогатива коммунальщиков, мы только будем выезжать на вызовы, где нужна наша помощь», - сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.
Около 16:40 в городе начался сильный ливень, а затем поднялся мощный ветер.
Он валил деревья, в частности, пострадали припаркованные автомобили, повалило электроопоры.
Поэтому трамваи и троллейбусы стоят по всему городу. Об этом сообщил «Львовэлектротранс» на странице в Facebook.
«Ток будет включен только после полной ликвидации последствий стихии», - говорится в сообщении.
В мэрии заседает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, сейчас собирают информацию по районам по убыткам.
По оперативной информации, в результате стихии упало более 20 деревьев. Коммунальщики уже начинают убирать ветки и деревья – в первую очередь там, где они мешают движению.
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