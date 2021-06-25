Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский встретился с Живицким в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение.

«Вы очень хорошо знаете Сумщину, ведь это ваша родная область. Также у вас - хорошая осведомленность в проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве председателя облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан», - сказал президент во время встречи с новым главой Сумской ОГА.

Живицкий родился 1982 года в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности «оборудование химических производств и предприятий строительных материалов», а в 2019 году - Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «публичное управление и администрирование».

Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.