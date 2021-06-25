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Лидеры Европейского Союза приняли решение продлить еще на полгода действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«На фоне всех разговоров о выводах Европейского Совета по России, представленных прошлой ночью, лидеры ЕС также дали «зеленый свет» на продление на 6 месяцев экономических санкций в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины», - написал он.

Данные санкции введены уже 7 лет назад.
ForUm

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