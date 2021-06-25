Министерство культуры и информационной политики Украины в последнее время не получало представления от Службы безопасности Украины относительно внесения российского исполнителя Василия Вакуленко (творческий псевдоним «Баста») в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщила пресс-служба Минкультуры.

«Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины. Информация по наличию такого обращения в медиа не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В случае поступления запроса от СБУ, Минкультуры обязательно рассмотрит его в установленном порядке.

В ведомстве также добавляют, что МКИП автоматически вносит изменения в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины на основе представления от Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ якобы передала в Минкульт представление о включении артиста, который планирует провести несколько концертов в Украине, в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.