также в разделеОбщество
Кабмин ужесточил карантинные нормы из-за распространению штамма «Дельта» 14
СБУ обнаружила 10 «интернет-агентов», действовавших по заказу РФ 11
Разоблачили банду полицейских, терроризировавших наркозависимых 10
В Кремле не собираются пересматривать позицию по Украине ради отношений с ЕС 22
Канада будет добиться от Ирана репараций за сбитый самолет МАУ 10
Госспецсвязи: Петицию об увольнении Татарова подписали хакеры 11
Украинцев предупреждают о ливнях, шквалах и грозах 62
Адвокаты: Обыски в приемной Медведчука происходили с вопиющим нарушением законодательства 13
В Тернополе торговали фейковыми COVID-справками 9
ФРГ открывает границы для вакцинированных туристов из Украины 16
УЗ назначила дополнительные поезда на праздничные выходные 10
Одесские бизнесмены присвоили более 11 млн на строительстве казарм 16
МИД приветствует отчет Канады по сбитому самолету «МАУ» 12
Словакия снижает пенсии гражданам, служившим коммунистическому режиму 21
СМИ: Все отстраненные после решения СНБО львовские таможенники вернулись на должности 16
24 июня. Картина дня 14
Зеленские накупили книг на «Книжном Арсенале» 25
Нацгвардейцы будут патрулировать курорты Запада Украины 17

Министерство культуры и информационной политики Украины в последнее время не получало представления от Службы безопасности Украины относительно внесения российского исполнителя Василия Вакуленко (творческий псевдоним «Баста») в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщила пресс-служба Минкультуры.

«Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины. Информация по наличию такого обращения в медиа не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В случае поступления запроса от СБУ, Минкультуры обязательно рассмотрит его в установленном порядке.

В ведомстве также добавляют, что МКИП автоматически вносит изменения в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины на основе представления от Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ якобы передала в Минкульт представление о включении артиста, который планирует провести несколько концертов в Украине, в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5842 грн.
10
Теги