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В присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 25 июня состоялось заключение Соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития системного проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления» на сумму 350 млн долл. США, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.

Как отметил премьер-министр, 350 млн долл. будут направлены на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии, на социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институтов.

«Благодаря этим средствам мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок. Восстановление экономического роста и модернизация украинской экономики в условиях пандемии требует особых политик и ресурсов. И мы благодарны, что именно сейчас наши партнеры из банка помогают Украине и украинскому народу», - подчеркнул Шмыгаль.
ForUm

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