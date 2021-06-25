Президент Украины Владимир Зеленский не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах. Его главными «соперниками» остаются бедность граждан, война на Донбассе и плохая инфраструктура. Об этом он сказал в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедность людей. Это главное. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить», - отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли Киевский городской председатель Виталий Кличко гипотетически составить ему конкуренцию на выборах, Зеленский посоветовал мэру сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем столицы.

«У нас (с Киевским городским головой, - ред.) нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что мы преследуем его, власти преследуют за политическую конкуренцию. Мне кажется, что он забыл, что он - мэр, и решил начать президентскую кампанию», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что мэру Киева стоит обратить внимание на собственное окружение и на инфраструктуру столицы.

«У Кличко есть свои проблемы в столице. Кличко - всемирно известный человек, ему надо избавиться от тех людей (из собственного окружения, - ред.)», - считает Зеленский.