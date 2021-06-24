Течение болезни в случае инфицирования штаммом «Дельта» проходит тяжелее, чем при других типах COVID-19, но вакцинация защищает от средней и тяжелой степени болезни. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Достаточно большое количество тех, кто заболеет, попадают в больницы, на госпитализацию. Это течение тяжелее по сравнению с другими. Все профилактические мероприятия работают. Я подчеркиваю, что у нас адаптивный карантин продолжается, и маски надевайте для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни», - отметил Ляшко.

Он напомнил, что не существует специфического лечения COVID-19, определенные препараты еще проходят этапы разработки и исследования, при заболевании COVID-19 применяется симптоматическое лечение.

При этом министр подчеркнул, что вакцинация поможет уберечься от заболевания, а также уменьшить риски тяжелого и среднего течения болезни, в том числе при инфицировании штаммом «Дельта».

«Вакцины работают, по исследованиям, - в частности много исследований проведено в Великобритании - у 93% тех, кто вакцинирован, вирус не уходит от иммунного ответа. Люди, которые вакцинированы, - защищены. Но мы должны помнить, что когда говорим о вакцинации, то говорим об облегчении течения заболевания: когда человек вакцинирован, у него нет среднего и тяжелого течения заболевания», - сказал Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня стало известно, что в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса »Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2.