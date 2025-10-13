Медогляд за рахунок держави: що реально зміниться для пацієнтів і лікарів

З 2026 року в Україні запрацює оновлена державна програма профілактичних медичних оглядів. Вона дозволить українцям віком від 40 років безкоштовно проходити комплексні обстеження для раннього виявлення хвороб, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, фінансування обстежень забезпечуватиме держава. Кошти на проходження "чекапу" автоматично нараховуватимуться після досягнення 40-річного віку — на віртуальну картку у застосунку «Дія». Отримані гроші можна буде використати в обраному медичному закладі — як державному, так і приватному. На реалізацію програми в держбюджеті-2026 передбачено 10 мільярдів гривень.

У межах "чекапу" планують обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет і психічні розлади. Пацієнтам надаватимуть консультації лікарів, лабораторні та інструментальні дослідження. У разі потреби можна буде отримати електронний рецепт на безкоштовні ліки.

«Профілактичні огляди допоможуть знизити ризики ускладнень і передчасної смертності, а також сформують культуру ранньої діагностики серед українців», — наголошують у МОЗ. Перелік обстежень визначатиме експертна рада НСЗУ.

