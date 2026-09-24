У рейтингу найвпливовіших українців 2026 року від "Фокусу" представлені 20 військових.
Перше місце віддали образу українських військових.
Друге місце - головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.
Третє місце посів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.
Четвертий - командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), а п'ятий - командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.
Шосту позицію обіймає керівник СБУ Олександр Поклад, а сьому – командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький.
Далі йдуть керівник ГУР МО Олег Іващенко, ексголовком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Ігор Скибюк.
Сирський, Драпатий, Білецький, Мадяр та Ляшко: ЗМІ оприлюднили рейтинг найвпливовіших військових
У рейтингу найвпливовіших українців 2026 року від "Фокусу" представлені 20 військових.