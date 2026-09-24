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Війна

Сирський, Драпатий, Білецький, Мадяр та Ляшко: ЗМІ оприлюднили рейтинг найвпливовіших військових

Сирський, Драпатий, Білецький, Мадяр та Ляшко: ЗМІ оприлюднили рейтинг найвпливовіших військових

У рейтингу найвпливовіших українців 2026 року від "Фокусу" представлені 20 військових. 

Перше місце віддали образу українських військових.

Друге місце - головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.
Третє місце посів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Четвертий - командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), а п'ятий - командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.

Шосту позицію обіймає керівник СБУ Олександр Поклад, а сьому – командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький.

Далі йдуть керівник ГУР МО Олег Іващенко, ексголовком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Ігор Скибюк.

Теги:

ЗСУвійнаЛяшкоБілецькийДрапатийСирськийМадяр
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