Сирський, Драпатий, Білецький, Мадяр та Ляшко: ЗМІ оприлюднили рейтинг найвпливовіших військових

У рейтингу найвпливовіших українців 2026 року від "Фокусу" представлені 20 військових.



Перше місце віддали образу українських військових.



Друге місце - головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Третє місце посів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.



Четвертий - командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), а п'ятий - командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.



Шосту позицію обіймає керівник СБУ Олександр Поклад, а сьому – командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький.



Далі йдуть керівник ГУР МО Олег Іващенко, ексголовком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Ігор Скибюк.