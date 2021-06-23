В минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

В то же время Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира пробилась в плей-офф XVI чемпионата Европы.

В Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса «Дельта». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Группа народных депутатов из фракции «Европейская солидарность», «Голос» и группы «За майбутне» предлагают прекратить какие-либо дипломатические отношения с Беларусью, кроме вопросов, касающихся беженцев и политзаключенных.

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по Североатлантическому альянсу отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений в Черном море.

Силы Специальных Операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Ее Величества Королевы Великобритании «Defender» Королевского Военно-морского флота Великобритании.

Сотрудники ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили должностных лиц одного из коммунальных предприятий КГГА в уклонении от уплаты налогов, присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

Спасатели завершили работы по расчистке обвалившегося грунта на берегу моря вблизи села Лебедевка Одесской области, погибших и пострадавших не обнаружено.

Беларусь не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления, заявил Александр Лукашенко.

За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Независимый трибунал снял обвинение в умышленном приеме запрещенного препарата с украинской теннисистки Даяны Ястремской.