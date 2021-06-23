Независимый трибунал снял обвинение в умышленном приеме запрещенного препарата с украинской теннисистки Даяны Ястремской, сообщила Федерация тенниса Украины.

«В ходе следствия было установлено, что допинг попал в организм нашей теннисистки по небрежности. Таким образом, Даяна может вернуться в теннисный тур!» - говорится в сообщении.

К сожалению, выступить на Уимблдоне Ястремской уже не удастся, ведь сетки были закрыты вчера. Однако Даяна уже номинирована в Олимпийскую сборную на Игры в Токио!

Как сообщал ForUm, в январе Ястремскую отстранили из-за положительного теста на допинг.