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Сотрудники ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили должностных лиц одного из коммунальных предприятий КГГА в уклонении от уплаты налогов, присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что должностные лица КП «Киевпасстранс» действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия «Киевпастранс» - «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими субъектов хозяйственной деятельности (СХД), в том числе с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 миллионов гривен, значительная часть которых была присвоена.

Сейчас назначена экспертиза, в ходе которой будет установлен размер причиненного ущерба.

Кроме того, установлено, что ряд лиц, используя реквизиты «рисковых» СХД, совершили пособничество должностным лицам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

На основании постановления районного суда Киева сотрудники ГУ ГФС 22 июня 2021 провели обыски помещений по юридическому и фактическому адресу КП «Киевпасстранс».

По результатам обысков обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация КП «Киевпастранс» и компьютерная техника. Вышеупомянутые документы, после завершения их осмотра будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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