Силы Специальных Операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Ее Величества Королевы Великобритании «Defender» Королевского Военно-морского флота Великобритании, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Сводная абордажная группа специальных операций (с украинской стороны 73МЦСпП) провели совместную тренировку, где отработали абордажные действия на британском эсминце «Defender», - говорится в сообщении.
Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов.
«Это мероприятие в очередной раз доказало, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО», - заявили в Минобороны.
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