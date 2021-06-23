За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 419 человек;
- летальных случаев - 70;
- выздоровели - 2292 человека;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 26280 человек,
- методом ИФА - 8135 человек,
- экспресс-тестами - 13782 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2230977 человек;
- выздоровели - 2155261;
- летальных случаев - 52 123;
- проведено ПЦР-тестов - 10717176.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ривненской (38) областях.
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