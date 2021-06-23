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Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по Североатлантическому альянсу отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений в Черном море.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ведомства.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве», — говорится в публикации.

 

 

«Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море», - заявили в посольстве.

22 июня посольство США в Украине заявило, что военные учения с привлечением сил НАТО Sea Breeze-2021, проведение которых запланировано на территории Украины и в акватории Черного моря, объединят рекордное число стран-участников.

В маневрах запланировано участие 5 тыс. военных, 32 кораблей, 40 самолетов, а также 18 команд из состава сил специальных операций и боевых пловцов.

Военные учения пройдут с 28 июня по 10 июля с участием Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран-партнеров.
ForUm

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