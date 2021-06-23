Спасатели завершили работы по расчистке обвалившегося грунта на берегу моря вблизи села Лебедевка Одесской области, погибших и пострадавших не обнаружено, сообщает пресс-служба ГосЧС.
В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи Лебедевка завершены. Под оползнем грунта погибших и пострадавших не обнаружено. Всего к поисковым работам был привлечен 41 человек, из них 23 спасателя, 1 единица техники, а также кинологическое отделение ГосЧС.
Накануне, 22 июня в 14:34 в службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного полиции, на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха «Жемчужина». Была информация, что под почвой возможно находятся люди.
По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 450 кв.м. На месте происшествия были обнаружены вещи отдыхающих.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время