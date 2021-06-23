Спасатели завершили работы по расчистке обвалившегося грунта на берегу моря вблизи села Лебедевка Одесской области, погибших и пострадавших не обнаружено, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи Лебедевка завершены. Под оползнем грунта погибших и пострадавших не обнаружено. Всего к поисковым работам был привлечен 41 человек, из них 23 спасателя, 1 единица техники, а также кинологическое отделение ГосЧС.

Накануне, 22 июня в 14:34 в службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного полиции, на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха «Жемчужина». Была информация, что под почвой возможно находятся люди.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 450 кв.м. На месте происшествия были обнаружены вещи отдыхающих.