Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира пробилась в плей-офф XVI чемпионата Европы.
Подопечным Андрея Шевченко, которые заняли третье место в квартете С, удалось отобраться в 1/8 финала континентального первенства, передает Укринформ.
Благодаря заключительным результатам матчей в группе Е Испания - Словакия (5:0), Швеция - Польша (3:2) сборная Украины вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в шести группах, и продолжит выступление на Евро-2020.
Соперниками «сине-желтых» в 1/8 финала будет один из победителей групп F или Е.
Отметим, что Украина играет в финальной части чемпионата Европы в третий раз подряд. На домашнем Евро-2012 и во Франции 2016 украинцам не удалось преодолеть групповую стадию финальных турниров.
Матчи 1/8 финала Евро-2020 состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.
Финал чемпионата Европы принимать 11 июля стадион «Уэмбли».
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