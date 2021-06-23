В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в нашей стране с официальным визитом. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.
На площади возле Мариинского дворца прозвучали государственные гимны Грузии и Украины. Президенты осмотрели строй воинов почетного караула.
Зеленский и Зурабишвили представили членов официальных делегаций и начали переговоры в формате один на один.
После завершения встречи состоятся украинско-грузинские переговоры под председательством президентов двух государств.
По результатам переговоров Зеленский и Зурабишвили сделают заявления для представителей СМИ.
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