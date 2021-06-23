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В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в нашей стране с официальным визитом. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

На площади возле Мариинского дворца прозвучали государственные гимны Грузии и Украины. Президенты осмотрели строй воинов почетного караула.

Зеленский и Зурабишвили представили членов официальных делегаций и начали переговоры в формате один на один.

После завершения встречи состоятся украинско-грузинские переговоры под председательством президентов двух государств.

По результатам переговоров Зеленский и Зурабишвили сделают заявления для представителей СМИ.
ForUm

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